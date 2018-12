Discussie over aanloop Lewandowski: "Ik heb niks verkeerds gezien"

Robert Lewandowski scoorde woensdagavond tweemaal in het Champions League-duel met Ajax (3-3), waarvan één keer vanaf elf meter.

Voorafgaand aan die strafschop onderbrak de Poolse spits van Bayern München een aantal keer zijn aanloop. Volgens oud-scheidsrechter Mario van der Ende heeft Lewandowski daarmee niks verkeerd gedaan.

"Ik heb niks verkeerds gezien. Het gaat erom dat het een vloeiende beweging is en dat was het", aldus Van der Ende in gesprek met het Algemeen Dagblad . De voormalig arbiter stelt dat schijnbewegingen tijdens een aanloop niet afgefloten hoeven te worden. "Schijnbewegingen zijn tijdens de aanloop gewoon toegestaan. Dat kan nooit ter discussie staan."



"Ik heb de spelregels er nog eens op nagekeken, maar nergens staat dat je niet achteruit mag lopen. In principe kun je dus een penalty met je hak scoren", besluit de oud-scheidsrechter. Ajax en Bayern München speelden in een spectaculair duel met 3-3 gelijk, door doelpunten van Lewandowski (tweemaal), Dusan Tadic (tweemaal), Kingsley Coman en Nicolás Tagliafico. Daarnaast trok scheidsrechter Clément Turpin rode kaarten voor Maximilian Wöber en Thomas Müller.