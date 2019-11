Discussie bij Studio Voetbal: "Feyenoord is geen bouwbedrijf"

Dick Advocaat werd afgelopen week aangesteld bij Feyenoord als de opvolger van de vertrokken Jaap Stam.

De eerste wedstrijd onder leiding van de ervaren oefenmeester tegen werd zondagmiddag met 0-3 gewonnen. Bij Studio Voetbal worden vraagtekens geplaatst bij de situatie die Advocaat aan het einde van het seizoen zal achterlaten bij .

"Wat denk je dat hij na dit seizoen gaat achterlaten? Moet een trainer die komende zomer komt, bijvoorbeeld Henk Fraser, weer helemaal opnieuw beginnen? Ik vind dat dit seizoen eigenlijk al een soort van weg is", begint Pierre van Hooijdonk.

Zeljko Petrovic vraagt zich af of dat het probleem van Advocaat is. "Dat is nou juist wel het probleem van de club", reageert Van Hooijdonk. Petrovic is echter van mening dat Advocaat met een duidelijke reden binnengehaald is bij Feyenoord.

"Dick is gehaald om punten te halen, heb je gezien wat Sjaak Troost heeft gezegd? Dat ze punten nodig hebben, dus Dick wordt gehaald voor punten en resultaat", stelt Petrovic. Theo Janssen kan zich daar enigszins in vinden, maar de oud-middenvelder begrijpt tegelijkertijd waar Van Hooijdonk op doelt.

"Jij hebt gelijk, maar Pierre heeft ook een beetje gelijk. Want het gaat erom: wie is er na dit seizoen beter geworden? Wie kunnen ze verkopen?"

Advocaat greep in door Jan-Arie van der Heijden in Venlo weer een basisplaats te geven, ten koste van Marcos Senesi. "Als Feyenoord moet je geld gaan verdienen. Je hebt niet veel geld, dus er moet wat verdiend worden. En aan Van der Heijden ga je, met alle respect, niks verdienen aan het einde van het seizoen."

"Dit seizoen moet je gaan bouwen naar volgend jaar, er moet iets opgebouwd worden. Dat ga je nu niet doen. Of misschien doet hij het wel", concludeert Janssen. Petrovic is het daar niet direct mee eens.

"Feyenoord is geen bouwbedrijf, maar een voetbalclub en er moeten resultaten komen. Op wie moet je bouwen? Het bereiken van de groepsfase van de levert voor Feyenoord ook heel veel op"

"Als je zoveel jaar moet wachten om een speler van zes miljoen euro te kopen, terwijl en dat zo betalen, betekent het dat het bereiken van de groepsfase van de Europa League heel veel voor het budget doet. Misschien is het voor Ajax te weinig, maar voor Feyenoord is het echt heel veel", aldus Petrovic.

Janssen besluit: "Maar misschien als je Senesi goed had opgeleid dit seizoen, had je hem voor acht miljoen verkocht."