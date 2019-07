Discussie bij FOX Sports over positie Ajax-aanwinst Álvarez: "Ik juich het toe"

Ajax maakte vrijdagavond de komst van Edson Álvarez eindelijk wereldkundig.

De 21-jarige centrumverdediger uit Mexico gaat voor ongeveer vijftien miljoen euro overkomen van Club América en wordt alom beschouwd als de opvolger van de naar vertrokken Matthijs de Ligt. Kees Kwakman sluit echter niet uit dat men bij andere plannen heeft met Álvarez.

De Mexicaans international staat weliswaar te boek als centrumverdediger, maar Kwakman stipt bij FOX Sports aan dat Álvarez ook als rechtsback uit de voeten kan en wellicht voor die positie is gestrikt door Ajax. De oud-middenvelder van onder meer en wijst daarbij op het vertrek van Rasmus Kristensen, eerder vandaag naar Red Bull Salzburg. "Álvarez heeft op het WK vorig jaar voor Mexico gespeeld als rechtsback, dus misschien kan hij dat ook wel. En misschien gaan ze dat ook wel doen", zegt de analist.



Kwakman suggereert dat Noussair Mazraoui zou kunnen doorschuiven naar het middenveld. De Marokkaans international maakte het afgelopen seizoen vooral furore als rechtervleugelverdediger, maar is van oorsprong en middenvelder. "Ik zou dat eigenlijk wel toejuichen", vervolgt Kwakman. Presentator Milan van Dongen werpt tegen dat een transfersom van vijftien miljoen wel aan de hoge kant is voor een rechtsback en dat het daardoor niet aannemelijk is dat Álvarez voor die positie is gehaald.



"Hoezo niet?", vraagt Kwakman zich hardop af. De analist betoogt dat het voor Ajax niet eenvoudig zal zijn om komend seizoen een 'betere middenvelder' dan Mazraoui te vinden. Hij wijst in dat kader op het vertrek van Frenkie de Jong naar en het ouder worden van Lasse Schöne. "En misschien gaat Donny van de Beek nog wel weg. Razvan Marin maakt volgens mij wel een goede indruk, maar je hebt ook iemand nodig op het middenveld", besluit Kwakman.