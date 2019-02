Disciplinaire schorsing voor NAC-speler Rosheuvel

NAC Breda moet het zaterdag doen zonder Mikhail Rosheuvel. De aanvaller is door trainer Mitchell van der Gaag om disciplinaire redenen geschorst.

Hij ontbreekt derhalve in de wedstrijdselectie voor het thuisduel met FC Groningen. Maandag volgt een gesprek tussen speler en trainer.



Rosheuvel werd donderdag door Van der Gaag uit de NAC-selectie gezet. Hij werkte zijn training vervolgens af op een bijveld. "Ik vind dat hij te veel met zijn eigen belang bezig is en niet met het team. Dat kan ik niet accepteren", wordt Van der Gaag geciteerd door BN DeStem. De aanvaller is dit seizoen een belangrijke kracht voor de hekkensluiter van de Eredivisie. Rosheuvel was goed voor vijf doelpunten en zes assists. De 28-jarige aanvaller mag zich maandag melden in het kantoor van de trainer voor een gesprek.



In aanloop naar het duel met Groningen had Van der Gaag ook goed nieuws te melden. Clubtopscorer Mitchell te Vrede is volledig en kan eindelijk weer in actie komen. De aanvalsleider van de Bredanaars moest de afgelopen wekek noodgedwongen toekijken met een peesblessure. De wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion begnt zaterdag om 20.45 uur.