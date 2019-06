'Dirk Kuyt polst negentienvoudig Oranje-international voor Feyenoord'

Feyenoord heet interesse in de transfervrije Luciano Narsingh, aldus het Algemeen Dagblad.

Jeugdtrainer Dirk Kuyt heeft namens de club gebeld met de buitenspeler, die niet direct 'nee' zei. Narsingh heeft er echter voor gekozen om voorlopig in de wachtkamer te zetten. Kuyt en Narsingh kennen elkaar van hun gezamenlijke interlands bij het .

De rechtsbuiten vertrekt over zes dagen officieel bij Swansea City en kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Kuyt vroeg Narsingh naar zijn toekomstplannen. Vermoedelijk wil de negentienvoudig international nog even zijn opties afwachten, voordat hij zich committeert aan een nieuwe club.



Vorige maand maakte Swansea bekend dat het aflopende contract van Narsingh niet wordt verlengd. Hij maakte twee doelpunten in veertig optredens voor de club, nadat hij in januari 2017 overkwam van . Afgelopen seizoen kwam de aanvaller slechts tot twee invalbeurten in de competitie. Hij werd een aanzienlijk deel van het seizoen geveld door blessureleed, maar behoorde ook daarna meestal niet tot de wedstrijdselectie.



Narsingh is niet de enige speler van Swansea voor wie Feyenoord in de markt is. Ook een terugkeer van Leroy Fer, wiens aflopende contract eveneens niet werd verlengd, is een droom van de Eredivisionist. De middenvelder kwam enige tijd geleden in beeld als opvolger van Tonny Vilhena, die Feyenoord heeft ingeruild voor het Russische FK Krasnodar voor circa negen miljoen euro.