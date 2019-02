Dirk Kuyt: "Kijk wat Ajax afgelopen week tegen Real Madrid overkwam"

Dirk Kuyt kijkt uit naar de eerste Champions League-wedstrijd van zijn ex-werkgever Liverpool tegen Bayern München, dinsdagavond op Anfield.

De trainer van Feyenoord Onder-19 speelde in zijn actieve loopbaan jarenlang voor de Merseyside-club en weet als geen ander dat het in deze fase van het seizoen op mentaliteit en kwaliteit aankomt. "En dat kun je vertalen in het benutten van je kansen."

Kuyt ging in zijn tijd bij Liverpool naar de Algarve om midden in een seizoen, waarin de wedstrijden elkaar razendsnel opvolgen, even gas terug te nemen. Het team van Jürgen Klopp deed hetzelfde, met een korte werkvakantie in Marbella. "Het gaat even niet om goed spelen, het gaat nu om winnen. Kijk wat Ajax afgelopen week tegen Real Madrid overkwam. De Ajacieden deden het fantastisch, maar ze maakten veel te weinig doelpunten afgezet tegen het aantal kansen dat ze creëerden", geeft Kuyt in zijn column in De Telegraaf aan. "Karim Benzema zie je de hele wedstrijd niet, hij krijgt één kans en die zit. Dat is kwaliteit."



Goed voetbal is de filosofie van Ajax, weet Kuyt. "Maar in het Nederlandse voetbal en in de totale opleiding mogen we winnen best wat belangrijker maken. Als je nog meer uit talenten en uit een team wil halen, moet je kritischer op elkaar zijn. Alleen goed voetballen gaat je niet verder brengen. Om in deze fase het verschil te maken, moet je iets onverzettelijks hebben en de pure wil om te winnen tonen. De spelers van Real toonden die."



Kuyt zette op het WK van 2014 een memorabele prestatie met het Nederlands elftal neer. In de knock out-fase had Oranje twee verlengingen en penalty's nodig om verder te komen. Een paar dagen later moest al om de derde plek tegen Brazilië worden gespeeld. "Op dat moment denk je dat het een veel te zware aanslag is op je lichaam. Als speler moet je omgaan met pijn en vermoeidheid. Als je één stap meer kan doen dan je tegenstander, kan je het verschil maken", besluit Kuyt. "In Rio werden wij nog derde. Ik hoop dat de spelers van Liverpool die kracht hebben om voor het maximale te gaan."