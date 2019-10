Dirk Kuyt, Dennis Bergkamp en co dreigen mis te grijpen in Engeland

Dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat Dirk Kuyt, Dennis Bergkamp en Henrik Larsson de Engelse voetbalclub Wycombe Wanderers over willen nemen.

Naast dit drietal zou ook bondscoach Ronald Koeman als adviseur bij het project worden betrokken.

De kans dat dit plan daadwerkelijk doorgang vindt is echter klein, zo blijkt een dag later uit de berichtgeving van het Algemeen Dagblad.

De krant meldt woensdag namelijk van Kuyts zaakwaarnemer Rob Jansen te horen hebben gekregen dat Wycombe waarschijnlijk kiest voor een andere overnamekandidaat.

De Amerikaan Rob Couhig wil eveneens instappen bij de huidige nummer twee van de League One en hij lijkt er nu met de buit vandoor te gaan.

Wycombe is sinds 2012 in handen van een groep supporters en zij hebben de club te koop gezet om zo via een investeerder sportieve verbetering mogelijk te kunnen maken.

Aankomende dinsdag zal gestemd worden over de toekomst van de club en dan zal dus ook bekend worden welke overnamekandidaat de voorkeur geniet.

Kuyt en Jansen zijn al langer bezig om een Engelse club te kopen en zullen nu waarschijnlijk verder kijken.

De twee hebben volgens bronnen uit Engeland nog twee kandidaten op het oog, al is nog niet duidelijk om welke clubs het precies gaat.