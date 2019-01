'Directeur van PSG is woest en voelt zich bedrogen door Ajax'

Paris Saint-Germain leek lange tijd de beste papieren te hebben om Frenkie de Jong in te lijven.

“De middenvelder koos uiteindelijk voor Barcelona. Hij levert Ajax een transfersom van minimaal 75 en maximaal 86 miljoen euro op. Antero Henrique is op z'n zachtst gezegd ontevreden over de handelwijze van de Amsterdammers.

"Antero is bozer dan boos omdat de Nederlandse directeuren achterhielden dat ze achter Henriques rug om aan het onderhandelen waren met Barcelona en het bestaan van dergelijke contacten ontkenden toen Henrique om opheldering vroeg. Hij heeft het gevoel dat hij voor de gek is gehouden"”, zegt France Football -journalist Nabil Djellit.



De kans is overigens aanwezig dat Antero Henrique binnenkort het veld moet ruimen. Franse media schreven eind januari al dat de directie ontevreden is over het gebrek aan slagvaardigheid van de Portugees. Het mislopen van De Jong zou hem zwaar worden aangerekend. De vijftigjarige Henrique werkte eerder bij FC Porto.



“"Het zou een topkeuze zijn geweest"”, vertelde De Jong onlangs over de interesse van PSG. "“Die mensen hebben er alles aan gedaan om me te halen. Er loopt een goede trainer en PSG beschikt over een jong talentvol team. De Franse competitie is misschien iets minder sterk, maar het voordeel van een transfer naar PSG zou zijn geweest dat ik daar de meeste garantie op speeltijd had gekregen en dus ook kon groeien.”"