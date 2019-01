Directeur Club América heeft geen haast: "Ik zou willen dat hij blijft"

Diego Lainez wordt al weken gelinkt met een transfer naar Ajax, maar vooralsnog ligt de 18-jarige aanvaller vast bij Club América.

De Mexicaanse club wil het toptalent niet zonder slag of stoot laten gaan, zo benadrukt Santiago Banos nogmaals in gesprek met ESPN . De sportief directeur ziet Lainez graag langer blijven.



Ajax heeft al een formeel bod van elf miljoen euro neergelegd plus een doorverkooppercentage, zo meldde De Telegraaf , en volgens La Crónica de Hoy hebben de Amsterdammers reeds bijna vijftien miljoen euro op tafel gelegd om Club América te overtuigen Lainez naar Amsterdam te laten verkassen. Banos ziet de groeibriljant echter niet graag vertrekken.



"Er zijn er maar weinig spelers zoals Lainez", verwijst de sportbestuurder in een interview met ESPN naar de klasse van het Mexicaanse talent. "Ik zou graag willen dat hij nog één seizoen blijft. De transferwindow in Europa sluit in februari, we hebben nog de hele maand de tijd (om te onderhandelen, red.). Ik probeer niet te betrokken te raken."



"Er is nog niets officieel. We hopen dat er volgende week iets concreets ligt. De aanbiedingen zijn er...", aldus Banos. Lainez maakte in maart 2017 al zijn opwachting in de hoofdmacht van Club América. Inmiddels staat de teller van de tiener op 51 optredens en vijf doelpunten. Naast Ajax zouden ook Olympique Lyon en AS Roma belangstelling hebben voor Lainez.