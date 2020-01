'Dilrosun krijgt dag na afstraffing tegen Bayern opbeurend bericht uit Italië'

AS Roma is in de zoektocht naar aanvallende versterkingen uitgekomen bij Javairô Dilrosun.

Er is door de Romeinse club nog geen officieel bod neergelegd bij , maar de zaakwaarnemer van de Nederlandse aanvaller in Duitse dienst sluit op voorhand uit dat er nog iets gaat gebeuren in de slotfase van de transferperiode.

Dilrosun beschikt bij Hertha over een doorlopende verbintenis tot medio 2022, waardoor Roma met een transfersom over de brug dient te komen.

Zaakwaarnemer Lorenzo Wouter laat zich maandag tegenover Calciomercato uit over de vermeende belangstelling vanuit de voor de 21-jarige vleugelaanvaller. "In de voetballerij is alles mogelijk. Hij doet het momenteel erg goed bij zijn club." Dilrosun had zondag een basisplaats bij Hertha in het thuisduel met . De buitenspeler kon niet voorkomen dat der Rekordmeister Berlijn verliet met een afgetekende 0-4 overwinning.

Dilrosun, met een verleden in de jeugdopleidingen van en , is bezig aan zijn tweede seizoen in het shirt van Hertha. De teller staat anderhalf jaar na zijn entree in Berlijn op 5 doelpunten en 6 assists in 33 officiële wedstrijden.

Bondscoach Ronald Koeman liet Dilrosun in november 2018 debuteren in Oranje in het duel in de groepsfase van de tegen Duitsland (2-2). Sindsdien speelde de jonge aanvaller niet meer voor het .

Roma richt zijn pijlen echter niet alleen op Dilrosun. Ook Matteo Politano is in beeld bij de nummer vier in de Serie A. wil voorlopig echter niet meewerken aan een transfer. Daarnaast is Adnan Januzaj genoemd bij de club van Justin Kluivert. De voormalige vleugelaanvaller van onder meer en staat nog ruim drie jaar onder contract bij .