Dilemma voor Ronald Koeman: "Als ik hem was, zou ik mezelf opstellen"

Donny van de Beek hoopt dat zijn goede prestaties bij Ajax voldoende zijn voor een basisplaats bij het Nederlands elftal.

De laatste interlands koos bondscoach Ronald Koeman steevast voor een middenveld met Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Marten de Roon, maar voor de aanstaande duels in de hoopt Van de Beek op meer speeltijd. "Ik zal het zelf moeten afdwingen", aldus de middenvelder tegenover FOX Sports .

"Ik zal continu op de deur moeten blijven kloppen", weet Van de Beek. "We hebben meerdere goede spelers, dus de concurrentie is hoog, maar dat hoort er nu eenmaal bij." Van de Beek is op meerdere posities op het middenveld inzetbaar. Een voorkeur voor een bepaalde rol heeft het 22-jarige jeugdproduct van niet. "Bij Ajax heb ik het ook afgewisseld, meestal op 'tien', maar ik heb ook op de 'zespositie' gespeeld. Het kan allebei, dat maakt niet uit."



Concurrent De Roon weet dat hij goed moet blijven presteren om zijn plek in Oranje te behouden. "Of ik altijd speel weet ik niet", zegt de speler van Atalanta. "Ik denk dat ik een bepaalde kwaliteit heb die de bondscoach graag ziet en die de andere middenvelders en spelers kan helpen. Ik hoop dat ik dat kan blijven doen en hoop dat ik in de basis blijf staan."



"De trainer kan altijd andere keuzes maken, want Daley (Blind, red.) kan ook in mijn rol spelen, Georginio kan eventueel een stapje terug maken", vervolgt de ex-speler van sc en . "Maar als ik de bondscoach was zou ik mezelf weer opstellen."