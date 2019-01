Dikke nederlaag in Dortmund leidt tot derde trainersontslag in Bundesliga

André Breitenreiter is niet langer de trainer van Hannover 96.

De oefenmeester stond sinds maart 2017 aan het roer bij die Roten , maar is zondag ontslagen. De 5-1 nederlaag bij Borussia Dortmund van zaterdagmiddag deed Breitenreiter de das om. Ook assistent-trainer Volkan Bulut vertrekt per direct bij Hannover, dat zeventiende staat en de laatste drie wedstrijden verloor.

Breitenreiter is de derde hoofdtrainer die dit seizoen wordt ontslagen in de Bundesliga. Heiko Herrlich van Bayer Leverkusen en Tayfun Korkut van VfB Stuttgart gingen hem voor. De geruchten over een ontslag voor Breitenreiter deden al even de ronde; in de Duitse pers werd al rekening gehouden met een ontslag na de 0-1 nederlaag tegen Werder Bremen in de vorige speelronde. Breitenreiter kreeg tegen Dortmund de kans om zijn baan te redden, maar slaagde daar niet in.



Breitenreiter werd middenin het seizoen 2016/17 aangesteld, in het eerste seizoen sinds de degradatie uit de Bundesliga. Hij was de opvolger van Daniel Stendel, die werd ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten, en gidste Hannover terug naar de Bundesliga met zeven overwinningen uit de laatste elf duels. De club eindigde achter VfB Stuttgart op de tweede plek en keerde daardoor direct terug op het hoogste niveau.



"Dit is een bijzonder moeilijk besluit voor ons en voor mij persoonlijk, want André en ik hebben altijd erg nauw samengewerkt", vertelt technisch manager Horst Heldt op de clubsite. "We konden altijd op elkaar vertrouwen. Zijn naam zal altijd verbonden zijn aan onze promotie in 2017 en onze handhaving in het daaropvolgende seizoen. We zijn hem en Volkan enorm dankbaar voor het werk dat ze hebben verricht en voor de goede samenwerking."



Het is nog niet bekend wie Breitenreiter gaat opvolgen. BILD stelde eerder al een lijst samen van mogelijke opvolgers, waarop de namen van onder meer Felix Magath en Stefan Effenberg stonden. Beide trainers zijn clubloos en dus direct beschikbaar. Andere namen die zijn gevallen zijn die van Peter Stöger, Mirko Slomka en Thomas Doll, die eveneens allemaal niet verbonden zijn aan een club.