'Dijks wordt in Italië herenigd met voormalig ploeggenoot van Ajax'

Stefano Denswil staat voor een transfer naar Italië.

Transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia weet woensdagavond namelijk te melden dat de 26-jarige centrumverdediger op korte termijn gaat verruilen voor , waar hij met Mitchell Dijks een andere Nederlander en voormalig ploeggenoot treft.

Onduidelijk is hoeveel geld er met de aanstaande overgang van Denswil gemoeid is, maar vaststaat dat Bologna een transfersom zal moeten neertellen, daar de verdediger nog een contract tot medio 2020 heeft bij Club Brugge. Denswil maakte halverwege het seizoen 2014/2015 transfervrij de overstap van naar Club Brugge en groeide vrijwel onmiddellijk uit tot een gewaardeerde kracht bij de Belgische topclub.



Denswil speelde de afgelopen vierenhalf jaar 144 wedstrijden op het hoogste niveau in België, alle als basisspeler. Hij legde met Club Brugge tweemaal beslag op de landstitel en won daarnaast ook nog één keer de Beker van België en twee keer de Super Cup.



Bij Bologna zal Denswil met Dijks een oude bekende treffen: de twee deelden in het seizoen 2012/13 samen een kleedkamer bij Ajax. I Rossoblu eindigden de afgelopen voetbaljaargang op een tiende plaats in de .