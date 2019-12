'Dieven houden huis tijdens Lazio - Juventus met buit van 100.000 euro'

Gemaskerde dieven zijn zaterdag tijdens het thuisduel van Lazio met Juventus (3-1) het huis van Sergej Milinkovic-Savic binnengedrongen.

Zo weet Il Messaggero dinsdag te melden. De middenvelder van , die wist te scoren in het duel met de regerend landskampioen, is volgens de Italiaanse krant circa 100.000 euro aan waardevolle spullen kwijt.

Welke goederen zijn gestolen is niet bekendgemaakt, maar het is duidelijk dat de woning van Milinkovic-Savic grondig is doorzocht. De lokale politie is op basis van onderzoek en beelden van een beveiligingscamera tot de conclusie gekomen dat het om drie gemaskerde overvallers gaat.

Het is niet duidelijk of er op het moment van de inbraak mensen aanwezig waren in het onderkomen van de middenvelder.

Eind oktober wist La Stampa te melden dat oud-middenvelder Claudio Marchisio en zijn vrouw op brute wijze waren beroofd. In een verklaring die aan de politie werd overhandigd viel te lezen dat Marchisio en zijn vrouw werden klemgereden door de dieven, die vervolgens eisten dat de oud-speler van medewerking zou verlenen.

Marchisio leidde de dieven naar zijn compound net buiten Turijn. De overvallers namen geld en andere kostbare objecten mee en verdwenen vervolgens in een gereedstaande auto.

Milinkovic-Savic, die in de afgelopen transferperiode werd gelinkt aan onder meer , Juventus en , is juist aan een goede serie bezig in dienst van Lazio.

De 24-jarige middenvelder staat dit seizoen op vier doelpunten en zes assists in negentien officiële wedstrijden. Mede hierdoor staat Lazio op de derde plaats in de .