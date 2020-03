Dier ontsteekt in woede en rent tribune op na beledigingen richting broer

Eric Dier heeft woensdagavond voor een opmerkelijk incident gezorgd.

De middenvelder van stormde kort na de verloren strafschoppenreeks tegen Norwich City de tribune op om verhaal te halen bij een bezoeker van het Tottenham Hotspur Stadium.

Volgens manager José Mourinho kreeg de betreffende persoon ruzie met de broer van Dier, waarna de controleur van the Spurs in woede ontstak en de confrontatie aanging.

Luttele minuten na het bekerechec van Tottenham verschenen verschillende video's op de social media, waarop is te zien hoe de woedende Dier op de tribune over de rijen met stoeltjes springt om de toeschouwer te lijf te gaan.

Hij zou ook daarbij enkele keren he's my brother hebben geroepen. Bij het incident waren verschillende supporters van de Londense club en enkele stewards betrokken. Mourinho was niet blij met de actie van Dier, maar kon zijn frustratie wel begrijpen.

"Ik kan deze vraag niet ontwijken en vind dat Dier zich niet professioneel heeft gedragen", laat Mourinho optekenen in de Engelse media. "Maar ik begrijp de woede wanneer iemand jou beledigt en je familie, in het bijzonder je jonge broertje, erbij is betrokken."

"Maar ik herhaal, en dat is waarschijnlijk iedereen met mij eens, dat ik achter de speler sta en hem ook begrijp." Dier heeft zelf nog niet gereageerd op het hele gebeuren.

Voor Tottenham eindigde het bekertoernooi in de achtste finale. Na 120 minuten spelen gaf het scorebord 1-1 aan, waardoor strafschoppen noodzakelijk waren. Norwich-doelman Tim Krul groeide uit tot held van de bezoekers door twee inzetten van Tottenham te keren.

Daarnaast zag Erik Lamela een strafschop over het doel verdwijnen. Norwich staat in de kwartfinale tegenover de winnaar van het duel tussen Derby County en . Deze ploegen ontmoeten elkaar donderdagavond.