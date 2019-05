Diepste wens Mbappé onthuld: "We hebben er zo voor gezorgd dat hij bleef"

Kylian Mbappé baarde zondag opzien door te stellen dat hij 'meer verantwoordelijkheden' wilde hebben, bij Paris Saint-Germain of ergens anders.

De woorden van de aanvaller worden vertaald als een poging een verbeterd contract te bewerkstelligen, maar ook als een transferverzoek. Unai Emery vertelt dat Mbappé eerder al nadacht over een stap naar .



De Spaanse grootmacht wordt al jarenlang in verband gebracht met de twintigjarige wereldkampioen. De laatste maanden worden de geruchten hardnekkiger en de speech van Mbappé zorgt ervoor dat Real wederom aan de aanvaller wordt gelinkt. Emery, voormalig trainer van Mbappé bij , geeft bij Cadena SER aan dat het toptalent graag naar Real wilde.



"Op een gegeven moment was iedereen bij PSG er mee bezig. Ik sprak ook met hem en zijn vader om ervoor te zorgen dat hij bleef. Hij wilde kiezen voor Real Madrid en hij had ook de kans om bij te voetballen. Net als bij iedere speler hebben we hem overtuigd van het project", aldus Emery, die stelt dat het de diepste wens van Mbappé was om naar Real te gaan.



"We hebben er zo voor gezorgd dat hij bleef. We hebben ook geld op tafel moet leggen om ervoor te zorgen dat hij bleef", besluit de voormalig trainer van PSG. Mbappé, sinds medio 2017 actief in de Franse hoofdstad, heeft tot op heden 86 duels gespeeld voor PSG, met 59 goals en 32 assists als resultaat. De Fransman ligt nog tot medio 2023 vast bij de grootmacht.