Diepe buiging voor uitblinkende Depay: "Hij is de X-factor van Olympique Lyon"

Memphis Depay was vrijdagavond de uitblinker in het Ligue 1-duel tussen Olympique Nimes en Olympique Lyon.

De aanvaller nam in de 0-4 overwinning twee doelpunten voor zijn rekening en bereidde daarnaast de 0-3 van Houssem Aouar voor. De media in Frankrijk zijn lovend over het optreden van de Oranje-international in het Stade des Costières.

De populaire website Hommedumatch geeft Depay een acht voor zijn verrichtingen. "De absolute man van de wedstrijd. Vanaf de eerste minuut zag je aan enkele ballen met veel gevoel dat hij zeer geïnspireerd was. Hij benutte een strafschop met een Panenka, zeer koelbloedig, en schoot vanaf een meter of 25 zijn tweede van de avond binnen."

Depay krijgt van L'Équipe eveneens een acht en omschrijft de competitiewedstrijd als 'de voorstelling van Memphis Depay'. "Een Panenka waar de klasse van afdroop. Depay drukte zijn stempel op deze avond met zijn technische finesse."

"Zijn achtste goal van het seizoen, die op koele wijze tot stand kwam, tegen Paul Bernardoni, toont zijn zelfvertrouwen. Een briljante wedstrijd waarin hij zelfs drie doelpunten of meer had kunnen maken."

"Depay blijft de X-factor van dit in 2019/20", zo concludeert de Franse sportkrant. MaxiFoot beloont de ex-speler van en tevens met een acht. "Opnieuw was Depay beslissend. Hij toonde betrokkenheid, met name in het samenspel met zijn teamgenoten.”"

Van WeSport krijgt de Nederlander een zeven. Aanvoerder, technisch vernunft en een man die wedstrijden kan beslissen. Als dit door blijft gaan, is het ongelooflijk nieuws voor Olympique Lyon."