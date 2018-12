'Diep litteken' bij Gabriel Jesus: "Ik ontken niet dat dat mij pijn heeft gedaan"

Gabriel Jesus erkent dat hij niet optimaal presteert dit seizoen.

De aanvaller van Manchester City, die in de huidige voetbaljaargang in 23 wedstrijden 7 goals en 2 assists produceerde voor zijn club, hoopt snel weer in topvorm te komen. De Braziliaanse spits erkent dat het teleurstellend verlopen WK hem pijn heeft gedaan.

De 21-jarige aanvaller kon tijdens het toernooi in Rusland niet tot scoren komen en de uitschakeling tegen België kwam hard aan. "De eliminatie was een gigantische klap voor ons allemaal, maar zeker voor mij. Ik ging naar het WK als sleutelspeler en keerde terug zonder goals. Dat doet wat met je", zegt de 25-voudig international in gesprek met Globo Esporte .



"Het is een diep litteken. Mensen zullen mij altijd blijven herinneren als Gabriel Jesus die niet scoorde op het WK in Rusland", aldus de jongeling, die na het mondiale eindtoernooi door bondscoach Tite even niet werd opgeroepen voor de nationale ploeg. "Ik ga niet ontkennen dat dat mij pijn heeft gedaan", vervolgt de jonge spits zijn verhaal.



"Maar ik zal altijd de keuzes van mijn trainers, zowel van Tite als van Josep Guardiola, respecteren. Ik wil gewoon hard blijven werken en mezelf constant verbeteren", besluit de aanvaller, die momenteel met Manchester City op de tweede plek staat in de Premier League. Woensdag gaan the Citizens op bezoek bij Leicester City.