Diego Simeone ziet aanvallende kracht wegvallen bij Atlético met hernia

Diego Costa is voorlopig uit de roulatie, zo meldt Atlético Madrid donderdagochtend via de officiële kanalen.

De 31-jarige aanvaller heeft een nekhernia opgelopen en kan de komende weken niet spelen voor zijn club. De medische staf werkt aan een behandelplan, al is het momenteel nog onduidelijk wanneer Costa zijn rentree kan maken bij los Colchoneros .

Costa kwam afgelopen zondag nog in actie tijdens de thuiswedstrijd van Atlético tegen (3-1). De ervaren spits werd in de tachtigste minuut binnen de lijnen gebracht door trainer Diego Simeone.

Uit medische onderzoeken in de afgelopen dagen is naar voren gekomen dat Costa met een nekhernia kampt en daarvan zal moeten herstellen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij dit kalenderjaar nog in actie komt.

De fysiek sterke aanvaller is doorgaans een vaste waarde bij Atlético, al gebruikte Simeone hem de laatste tijd ook geregeld als invaller. Costa, bezig aan zijn derde periode bij de club uit Madrid, kwam tot dusver dit seizoen tot twee doelpunten in elf competitiewedstrijden.

Simeone kan tot later deze maand ook niet beschikken over João Félix, die herstelt van een verstuikte enkel. Álvaro Morata is wel fit en normaal gesproken inzetbaar als Atlético op 23 november de competitie hervat tegen Granada.