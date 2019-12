Diego Forlán: "Hij zou een geweldige aankoop zijn voor Atlético Madrid"

Edinson Cavani zou volgens Diego Forlán 'een geweldige aankoop' zijn voor Atlético Madrid. De impact van de Uruguyaan zou groot zijn.

Cavani maakt in de zomer van 2013 voor bijna 65 miljoen euro de overstap van SSC naar Paris Saint-Germain en speelde tot dusver 290 wedstrijden voor de club, waarin hij 196 keer scoorde en 40 assists gaf.

De 32-jarige spits kent dit seizoen de nodige problemen met zijn vorm en fitheid en hij is in de pikorde gezakt onder Kylian Mbappé en zomeraanwinst Mauro Icardi. Hij was dit seizoen slechts twee keer trefzeker in acht -wedstrijden.

De Uruguayaan wordt de laatste weken sterk in verband gebracht met een overgang naar , daar trainer Diego Simeone graag een speler aan wil trekken die de concurrentie aan kan gaan met Álvaro Morata en Diego Costa.

"Het zou spectaculair zijn, hij zou een geweldige aankoop zijn voor Atlético Madrid", vertelt landgenoot Forlán in gesprek met Marca . "Hij en de club zouden heel goed bij elkaar passen."

"Hij zou geweldig zijn voor het heden, maar ook voor de toekomst. Het lijkt me een aankoop om direct te presteren, wat Simeone op dit moment nodig heeft. Bovendien zal de impact van Caani vanaf het eerste moment groot zijn."

Atlético draait tot dusver een moeizaam seizoen in LaLiga, daar het na achttien wedstrijden op de vierde plek staat met zeven punten minder dan koploper en regerend landskampioen . De ploeg heeft moeite om het net te vinden gezien de slechts twintig gemaakte doelpunten en Morata is met zeven treffers momenteel clubtopscorer.

Voormalig Atlético-spits Forlán denkt dat een winterse komst van Cavani daar verandering in kan brengen. "Ik denk dat Atléti met de komst van Cavani nog een stap vooruit zou zetten in de richting van het behalen van hun doelstellingen voor dit seizoen en die waarmee ze in de volgende seizoenen te maken krijgen."