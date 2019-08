Diego Biseswar: "Ze hadden wel zoiets van: wat moeten we nou?"

Diego Biseswar speelde dinsdag een belangrijke rol bij PAOK Saloniki, dat op eigen veld Ajax op een 2-2 gelijkspel wist te houden.

PAOK wist in de derde voorronde van de mede door Biseswar een achterstand om te buigen in een 2-1 voorsprong. De Nederlander heeft het naar zijn zin in Griekenland, zo geeft hij na afloop van de wedstrijd aan.

"Toen als tegenstander uit de koker kwam rollen, hadden de mensen hier wel zoiets van: wat moeten we nou? Maar uiteindelijk hebben we het vanavond goed gedaan", zegt de oud-Feyenoorder in gesprek met FOX Sports . Biseswar baalt van de 2-2 in de tweede helft. "In Amsterdam moeten we iets meer rust houden in ons spel, nu gingen we misschien te snel naar voren."

"De kleine kansen die we vanavond kregen, moeten volgende week grote kansen worden", vervolgt de Amsterdammer, die niet verwacht dat hij terug gaat keren naar de . "Ik denk niet dat ik terugkom, nee. Dit wordt mijn vierde jaar in Griekenland. Ik heb het naar mijn zin hier en heb niks te klagen. Ik ben nu 31 en over een paar jaar is het wel klaar voor mij."

In gesprek met de NOS herhaalt de aanvaller dat hij nog voldoende perspectief ziet voor PAOK, ook al beseft hij dat het zwaar gaat worden in de Johan Cruijff ArenA. "We lieten Ajax voetballen en wachtten tot de ruimtes kwamen om toe te slaan."

"In Amsterdam moeten ze komen. Wij staan altijd goed compact, hopelijk straffen we de kansen die we krijgen af."