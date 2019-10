"Die kans heb ik dit seizoen nog niet gehad, ik ben niet gelukkig bij Juventus"

Emre Can kwam vorig seizoen nog geregeld in actie bij Juventus, maar de middenvelder moet in deze voetbaljaargang genoegen nemen met een bijrol.

Onder trainer Maurizio Sarri kwam hij pas drie keer als invaller in actie in de , terwijl zijn naam ook niet op het lijstje met spelers die namens Juve in de uit mogen komen werd gezet.

De Duits international is dan ook niet blij met zijn huidige situatie. "Ik ben niet gelukkig bij , ik speel op dit moment niet veel. Vorig seizoen kwam ik nog veel aan spelen toe, met name in de belangrijke wedstrijden."

"Daarin speelde ik ook goed. Die kans heb ik dit seizoen niet gehad, maar ik denk dat ik weer kansen zal krijgen zodra ik terugkom bij de club", vertelde hij dinsdagavond na de vriendschappelijke interland tussen Duitsland en Argentinië.

Can maakte als verdediger de negentig minuten vol in de in 2-2 geëindigde oefenwedstrijd en is blij met het vertrouwen dat hij kreeg: "Ik ben bondscoach Joachim Löw zeker dankbaar."

"Ik speel niet veel bij mijn club en hij heeft me toch uitgenodigd en de kans gegeven. Daarom was ik er blij mee dat ik weer kon spelen", aldus de 25-jarige Can.

Hij neemt het zondag met Duitsland in de EK-kwalificatie nog op tegen Estland. Die Mannschaft staat momenteel met twaalf punten uit vijf wedstrijden samen met Noord-Ierland bovenaan in Groep C.

Het , dat nog een wedstrijd te goed heeft, volgt op drie punten. Na de interlandonderbreking is de eerstvolgende tegenstander van zijn club Juventus.