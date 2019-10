"Die gaat werken aan talentontwikkeling, een geweldige keuze voor Feyenoord"

Feyenoord is op zoek naar een nieuwe technisch directeur en sinds maandag zingt de naam van Frank Arnesen rond in De Kuip.

Hoewel de Deen zelf nog niet in wil gaan op de geruchten voordat hij zijn vertrek bij helemaal afgerond heeft, lijkt hij een van de opties te zijn om interim-directeur Sjaak Troost op te volgen. Piet de Visser werkte als scout met Arnesen samen bij en hij zou de sportbestuurder een goede optie vinden voor .

"Frank is namelijk bezeten van het vinden van jonge talenten. Bij heeft hij heel goed werk geleverd. Hij heeft aandacht voor de jeugd, hij luistert naar zijn scouts en betrekt iedereen in het team bij het werk", vertelt De Visser in gesprek met De Telegraaf . Arnesen werkte tussen 1994 en 2004 in Eindhoven als technisch directeur en kwam in 2005 op voorspraak van de ervaren scout binnen bij Chelsea om de rol van sporting director op zich te nemen. In die hoedanigheid kreeg hij ook de jeugdopleiding onder zijn hoede.

Lees beneden verder

"Er zijn zoveel jeugdspelers gekomen. Die kregen misschien niet allemaal de kans, maar de academie is door Frank wel helemaal vormgegeven en voorzien van heel veel talent. We zochten ze in alle delen van de wereld. Het hielp dat hij zelf internationaal ook een gigantisch netwerk heeft", weidt De Visser verder uit over hun samenwerking in Londen. Hij denkt dan ook dat Arnesen goed werk kan leveren, mocht hij aangesteld worden door Feyenoord: "Die gaat werken aan talentontwikkeling, let maar op."

"En hij denkt ook aan de toekomst. Bij Chelsea is Jim Fraser technisch leider van de academie, maar die is door Frank als scout opgeleid. Dat weet ook niet iedereen."

Arnesen werkte na zijn vertrek bij Chelsea voor clubs als Hamburger SV, Metalist Charkov, PAOK Saloniki en Anderlecht, waar hij vaak alweer snel weg was. De voormalige middenvelder is volgens De Visser nu echter weer op zoek naar een klus voor de langere termijn: "Frank is een echte voetbalman. Geen gezeik, echt met zijn hart helemaal bij het vak. Dat past ook wel bij Feyenoord, een geweldige keuze."