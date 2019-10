Didier Deschamps rekent in restant kwalificatiereeks niet meer op basiskracht

Tottenham Hotspur en de nationale ploeg van Frankrijk kunnen voorlopig niet beschikken over Hugo Lloris.

De doelman liep afgelopen weekeinde in het competitieduel van Tottenham met (3-0 nederlaag) een elleboogblessure op en volgens de Franse bondscoach Didier Deschamps komt Lloris dit kalenderjaar vrijwel zeker niet meer in actie.

Daardoor moeten les Bleus het in het restant van de EK-kwalificatiereeks stellen zonder hun eerste keeper. Lloris moest zich in Brighton al na drie minuten laten vervangen, nadat hij een hoge voorzet van Pascal Gross verkeerd beoordeelde.

Hij probeerde de bal tevergeefs uit de doelmond te halen en kwam vervolgens volledig verkeerd terecht op zijn arm. Tijdens een langdurige medische behandeling op het veld kreeg hij zuurstof toegediend en moest hij uiteindelijk per brancard van het veld.

Engelse media spraken aanvankelijk over een gebroken elleboog of een gebroken arm, maar al snel bevestigde zijn club Tottenham dat het ging om een elleboog die uit de kom schoot.

De Londense club heeft nog niet laten weten hoelang Lloris precies buitenspel staat, maar rekent dit kalenderjaar niet meer op hem, zo valt maandag te lezen op de clubsite. Deschamps heeft op een persconferentie ook al laten doorschemeren dat het gaat om 'weken, misschien wel maanden'.

"Hij zal in 2019 niet meer terugkeren op het veld, dat is bijna een zekerheid", voegde de Franse bondscoach daaraan toe. De langdurige absentie van Lloris is een hard gelag voor zowel Tottenham als de Franse ploeg.

The Spurs verloren hun twee laatste wedstrijden en zijn in de Premier League terug te vinden op een teleurstellende achtste plaats. Frankrijk speelt de komende interlandperiode wedstrijden tegen IJsland en Turkije in het kader van de EK-kwalificatiereeks.

Volgende maand volgen nog kwalificatieduels met Moldavië en IJsland. De Fransen staan na zes wedstrijden op een tweede plaats in hun kwalificatiegroep, met evenveel punten als Turkije en drie punten meer dan IJsland.