'Dick Advocaat zet in op hereniging met net vrijgelaten Aleksandr Kokorin'

In de zoektocht naar een spits is Feyenoord uitgekomen bij Alexandr Kokorin, zo schrijft het Russische Sport-Express donderdagmiddag.

De Rotterdammers zouden de 28-jarige spits tot het einde van het seizoen willen huren van Zenit Sint-Petersburg. Kokorin is geen onbekende voor Advocaat, omdat de 72-jarige oefenmeester met hem samenwerkte als bondscoach van Rusland en hem liet debuteren in het nationale elftal.

Kokorin speelde dit seizoen nog geen enkele wedstrijd voor Zenit. De 48-voudig Russisch international werd in oktober 2018 samen met Pavel Mamaev van FK Krasnodar aangehouden na een ruzie in een café. Daarbij sloeg Kokorin een hoge functionaris van het Russische ministerie van Handel met een stoel op het hoofd.

Kokorin en Mamaev werden vervolgens gefilmd toen zij buiten rake klappen uitdeelden aan een chauffeur, die daarbij hersenschade opliep.

De aanvaller van Zenit kreeg een celstraf van negentien maanden opgelegd, maar begin september werd hij op borgtocht vrijgelaten. Er is in Rusland sprake van geweest dat Kokorin voor het leven geschorst moest worden, maar dat is voorlopig niet gebeurd. Hij heeft bij Zenit nog een contract tot het einde van het seizoen, al speelde hij sinds zijn vrijlating nog geen enkele wedstrijd.

Dat zou Advocaat er niet van weerhouden om Kokorin op huurbasis naar te willen halen. De Rotterdammers willen graag een tweede spits naast Nicolai Jörgensen aan de selectie toevoegen.

Kokorin staat sinds januari 2016 onder contract bij Zenit, voor wie hij in 92 wedstrijden goed was voor 34 doelpunten en 12 assists. De club uit Sint-Petersburg nam de spits vier jaar geleden over van Dinamo Moskou, waar Kokorin zijn doorbraak in het betaald voetbal beleefde.

Feyenoord werd overigens eerder deze week gelinkt aan Fedor Smolov. Diens werkgever Lokomotiv Moskou is echter niet bereid om hem op huurbasis te laten gaan, daar men met personele problemen in de voorste linie kampt.