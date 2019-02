Dick Advocaat zet deur voor Feyenoord op een kier: "Een momentopname"

Dick Advocaat lijkt de deur voor Feyenoord toch op een kier te hebben gezet.

De huidige trainer van FC Utrecht zag er bijna een week geleden van af om met ingang van komend seizoen bij de Rotterdammers aan de slag te gaan. In de studio van Veronica gaf Advocaat woensdagavond echter te kennen dat het om 'een momentopname ging.

Analist René van der Gijp verwacht dat Advocaat alsnog aan de slag gaat in De Kuip. "Ja, wie moeten ze anders nemen?", gaf de oud-voetballer te kennen. Advocaat antwoordde met een lach: "Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Het was een momentopname", zei hij over zijn 'nee' tegen Feyenoord. "Het kwam niet zo goed uit. Of het zomaar anders kan worden? Als je mijn carrière bekijkt, kan dat zomaar gebeuren."



Advocaat vond het een grote eer dat Feyenoord bij hem uitkwam, maar de negatieve sfeer rondom zijn eventuele benoeming zat de ervaren oefenmeester flink dwars. Hij doelde daarmee op de kritiek in praatprogramma's en op sociale media. In september werd Advocaat bij FC Utrecht aangesteld als opvolger van Jean-Paul de Jong. De Hagenaar tekende tot het einde van dit seizoen en wordt komende zomer opgevolgd door John van den Brom, die aan zijn laatste maanden bij AZ bezig is.



Giovanni van Bronckhorst maakte op 24 januari bekend na dit seizoen te stoppen bij Feyenoord, waarna Advocaat al snel in verband werd gebracht met de Rotterdammers. Hij werkte in 2016 immers ook al tijdelijk bij de huidige nummer drie van de Eredivisie als adviseur van Van Bronckhorst, wiens positie op dat moment onder druk stond na een reeks teleurstellende resultaten.