Dick Advocaat zegt 'zeker geen nee' tegen contract bij Feyenoord

Dick Advocaat lijkt de belangrijkste kandidaat te zijn om Giovanni van Bronckhorst na dit seizoen op te volgen als trainer van Feyenoord.

De Telegraaf schrijft dat de 71-jarige Hagenaar nog 'de energie' heeft om aan de slag te gaan in De Kuip en 'zeker geen nee' zal zeggen tegen een dienstverband bij Feyenoord.

De krant meldt dat Advocaat in het verleden een paar keer dicht bij een samenwerking met Feyenoord is geweest, maar dat het om uiteenlopende redenen nooit is doorgegaan. In het voorjaar van 2016 ging Advocaat als adviseur aan de slag bij Feyenoord. In die functie ging hij de technische staf van hoofdcoach Van Bronckhorst ondersteunen.



"Ik doe dit vooral omdat ik een band heb met Giovanni. Toen ik afgelopen maandagochtend door Martin van Geel werd benaderd met de vraag of ik deze rol wilde gaan vervullen, stond ik daar direct positief tegenover", aldus Advocaat, die echter niet in de dug-out plaatsnam en ook geen vergoeding wenste te krijgen voor zijn werkzaamheden.



Advocaat maakte drie weken geleden bekend dat hij in de zomer stopt bij FC Utrecht. "Ik heb aangegeven dat het voor FC Utrecht beter zou zijn als de club kiest voor een langetermijnstrategie. Verder weet ik nog niet precies wat ik in de toekomst ga doen. Daar wil ik in april of mei over na gaan denken", sprak De Kleine Generaal .