Dick Advocaat zegt Feyenoord af vanwege 'negatieve sfeer'

Dick Advocaat wordt niet de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord. Hij heeft de Rotterdammers na een paar dagen bedenktijd bedankt voor de eer.

De 71-jarige oefenmeester was in beeld om na dit seizoen het takenpakket van Giovanni van Bronckhorst over te nemen. "Er is zo’n negatieve sfeer ontstaan rond mijn eventuele benoeming dat ik het simpelweg niet zie zitten om het te gaan doen", verklaart de huidige trainer van FC Utrecht in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Advocaat was naar verluidt vanaf het eerste moment de enige kandidaat om de vertrekkende Van Bronckhorst. Technisch directeur Martin van Geel zou niet eens met andere trainers over de functie gesproken, zo klonkt het afgelopen week. Het is dus de vraag of er uberhaupt een plan B in Rotterdam-Zuid is. Volgens het dagblad komen de directie en de raad van commissarissen vrijdag bij elkaar om te praten over de ontstane situatie.



Advocaat betreurt de ontstane situatie en erkent dat hij één oriënterend gesprek heeft gevoerd met Van Geel. "Maar ik heb besloten om er geen vervolg aan te geven. Laat ik voorop stellen dat ik het een grote eer vind dat Feyenoord bij mij heeft aangeklopt. Maar er is zo’n negatieve sfeer ontstaan rond mijn eventuele benoeming dat ik het simpelweg niet zie zitten om het te gaan doen. Op die sfeer zit Feyenoord niet te wachten en ik uiteraard ook niet", doelt hij op de meningen in praatprogramma’s en sociale media.



De technische staf van Feyenoord zou bij een aanstelling van Advocaat intact blijven, op Van Bronckhorst na, maar Dirk Kuyt, nu trainer van Feyenoord Onder-19, zou naar verwachting een rol als parttime assistent of leerling-trainer krijgen. Advocaat kon voor een seizoen tekenen, een periode waarin hij naar verluidt de weg voor Kuyt moest plaveien. De oud-aanvaller mag volgend seizoen de UEFA Pro-cursus (Coach Betaald Voetbal) volgen.



Advocaat, die in 2016 als adviseur van de technische staf van Feyenoord werkzaam was, vertrekt aan het eind van dit seizoen bij FC Utrecht, waar hij wordt opgevolgd door huidig AZ-coach John van den Brom. Volgens het dagblad zal hij na dit seizoen niet meer voor een Nederlandse club werken.