Dick Advocaat volbrengt nieuwe puzzel voor uitwedstrijd tegen Vitesse

Dick Advocaat brengt zondagmiddag tegen Vitesse dezelfde elf namen bij Feyenoord binnen de lijnen als vorige week in duel met PEC Zwolle (1-0 zege).

Het betekent dat Nicolai Jörgensen andermaal een basisplaats heeft bij de Rotterdammers, terwijl Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia de vleugelverdedigers zijn door personele problemen.

Op de persconferentie van afgelopen vrijdag nam Advocaat een papiertje mee om te vertellen wie er in zijn overvolle ziekenboeg zitten. Kenneth Vermeer, Sven van Beek, Justin Bijlow, Edgar Ié, Ridgeciano Haps en Liam Kelly zijn niet beschikbaar, terwijl Rick Karsdorp afgelopen week geopereerd werd aan een liesblessure.

Het betekent dat de vleugelverdediger dit kalenderjaar niet meer in actie komt. Door de afwezigheid van Haps en Karsdorp spelen Malacia en Geertruida andermaal in de basiself bij . Marsman vervangt voor de derde keer op rij Vermeer, terwijl Eric Botteghin en Marcos Senesi in het hart van de defensie staan.

Lees beneden verder

Het middenveld bestaat uit Jens Toornstra, Orkun Kökcü en Leroy Fer, terwijl Steven Berghuis, Jörgensen en Luis Sinisterra de voorste linie vormen. Voor de Deense spits betekent het zijn tweede wedstrijd op rij, nadat hij tegen (1-1) en Rangers FC (2-2) ontbrak.

Opstelling : Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Bero, Bazoer, Foor; Dicko, Matzvz en Linssen.

Opstelling Feyenoord: Marsman, Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Fer; Berghuis, Jörgensen en Sinisterra.