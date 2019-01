'Dick Advocaat staat bovenaan verlanglijstje van Van Geel'

Dick Advocaat wordt mogelijk de nieuwe trainer van Feyenoord.

Het Algemeen Dagblad meldt dat de 71-jarige Hagenaar 'nadrukkelijk in beeld' is om Giovanni van Bronckhorst op te volgen en Voetbal International schrijft dinsdagavond eveneens dat Advocaat 'op poleposition' lijkt te staan.

Het weekblad voegt eraan toe dat 'de verwachting is' dat Dirk Kuyt een rol zal gaan spelen in de toekomstige technische staf. De voormalig aanvaller is sinds de zomer de trainer van de Onder-19 van Feyenoord en was eerder assistent-coach bij Quick Boys. Advocaat maakte drie weken geleden bekend dat hij zijn aflopende contract bij FC Utrecht niet verlengt.



"Ik heb met Frans van Seumeren en Jordy Zuidam een gesprek gehad. De club heeft aan mij gevraagd of ik nog door wil gaan als hoofdtrainer, maar ik heb aangegeven dat het voor FC Utrecht beter zou zijn als de club kiest voor een langetermijnstrategie. Verder weet ik nog niet precies wat ik in de toekomst ga doen. Daar wil ik in april of mei over na gaan denken", aldus Advocaat.



Volgens het Algemeen Dagblad is onder anderen de gestopte Louis van Gaal geen optie meer en staat Advocaat dus bovenaan het verlanglijstje van technisch directeur Martin van Geel. Advocaat was eerder coach van onder meer Fenerbahçe, AZ, PSV, Zenit Sint-Petersburg en Rangers FC en was bondscoach van onder meer Oranje en de nationale ploeg van Rusland.