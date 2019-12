Dick Advocaat onderhoudt 'speciale band' met 'voorbeeld voor anderen'

Orkun Kökcü is de laatste weken onder Dick Advocaat weer een vaste waarde in de basiself van Feyenoord.

De 72-jarige oefenmeester is een groot fan van de talentvolle middenvelder en heeft in korte tijd een bijzondere band met hem opgebouwd, zo schrijft Voetbal International.

De eerste wens van Advocaat voor de nieuwe technisch directeur Frank Arnesen zou een nieuw en verbeterd contract voor Kökcü zijn. Advocaat voorziet een belangrijke rol voor Kökcü in het elftal dat hij vanaf de winterstop wil opbouwen.

Mede om een transfersom veilig te stellen, wil Advocaat dat Arnesen het contract van de achttienjarige middenvelder zal verbeteren en verlengen. "Kökcü is wat nu nodig heeft."

"Hij is een voorbeeld voor andere spelers", zo tekent Voetbal International op uit de mond van Advocaat, die tevens stelt dat het een 'genoegen' is om naar Kökcü te kijken.

Er zou sprake zijn van een bijzondere band tussen Advocaat en Kökcü. De ervaren oefenmeester staat niet bekend als een 'people-manager', valt in zijn staf op met zijn harde werkwijze en beperkt zijn gesprekken met spelers doorgaans tot 'goedemorgen' en 'tot ziens'.

"Alleen met Kökcu onderhoudt de coach een speciale band. Orrie, zoals hij de voetballer noemt, brengt precies wat hij verwacht van een middenvelder: agressie, instelling, wil om te winnen", schrijft het weekblad.

De klik tussen Advocaat en Kökcü is bijzonder welkom voor Feyenoord, want onder Jaap Stam was hij niet altijd een vaste waarde.

Voor de uitwedstrijd tegen (4-0 nederlaag) hadden de aanwezige internationale scouts ook de naam van de Feyenoord-middenvelder omcirkeld op het wedstrijdformulier, alleen bleef hij die dag negentig minuten op de reservebank.

Kökcü zou in die periode zelfs aan een vertrek hebben gedacht, maar de komst van Advocaat heeft zijn situatie compleet veranderd.