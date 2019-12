Dick Advocaat 'kraakt' filosofie: "Dat mag ik best doen, toch?"

Feyenoord wacht donderdagavond een zware klus tegen FC Porto in de Europa League.

De Rotterdammers moeten winnen van de topclub uit Lissabon om de volgende ronde van het toernooi te bereiken, terwijl Rangers FC tegelijkertijd Young Boys moet verschalken.

Ondanks de slechte vooruitzichten houdt trainer Dick Advocaat hoop. is niet sterk bezig in het huidige seizoen en zodoende ziet de oefenmeester van kansen.

"Ze speelden dit weekeinde ook gewoon 1-1 tegen Belenenses", aldus Advocaat, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Een wonder? Waarom niet?"

De coach benadrukt dat het een lastig karwei gaat worden, ook gezien het verleden. Nederlandse clubs hebben het vaak lastig tegen Portugezen, weet Advocaat.

Lees beneden verder

De 72-jarige trainer besluit volgens de genoemde krant de filosofie van de KNVB 'te kraken' door in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Porto een verklaring te vinden voor het feit dat Nederlandse clubs het vaak niet kunnen bolwerken tegen clubs uit de Liga NOS.

"In Portugal is het heel extreem. Daar wordt de wil om te winnen er echt al ingepompt vanaf de jongste jeugd. In Nederland willen we daar nog weleens pas op latere leeftijd naar kijken."

"Ik vind dat winnen altijd belangrijk moet zijn. Ook de kleintjes moeten al willen winnen. Dat ik dan iets anders verkondig dan de KNVB, dat mag ik best doen, toch?", aldus Advocaat.