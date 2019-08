Dick Advocaat: "Hij is de toekomst van Oranje, hij heeft het zelf in de hand"

AZ en Spartak Moskou maakten maandagavond de transfer van Guus Til wereldkundig.

De Russische topclub telt een bedrag van achttien miljoen euro neer voor de 21-jarige middenvelder. Dick Advocaat denkt dat Spartak met het aantrekken van Til uitstekende zaken gedaan heeft, zo vertelt hij aan Sport-Expres s.

"Hij kan heel snel uitgroeien tot een ster. Til is een veelzijdige en intelligente voetballer, die zijn zeldzaam in deze tijd waarin het vooral om snelheid en kracht draait. Op jonge leeftijd heeft hij alles al in huis. Hij veroverde een plaats in het eerste elftal, droeg de aanvoerdersband en maakte de nodige doelpunten. Hij is er nog niet, het is nog te vroeg om te stellen dat hij al een ster is", vertelt Advocaat, die als trainer van Zenit Sint-Petersburg en bondscoach in Rusland werkte. "Quincy Promes is uitgegroeid tot een grote speler bij Spartak. Ze kwamen ongeveer op dezelfde leeftijd in Rusland terecht"

"Een speler met talent en werklust kan overal naam maken. Rusland is een goede plaats om je carrière te ontwikkelen, de competitie is op sommige vlakken beter dan de ", vervolgt de momenteel clubloze oefenmeester. Til gaat in Rusland naar verluidt een jaarsalaris van 2,5 miljoen opstrijken. "In Nederland verdient zo'n speler gemiddeld 350.000 tot 450.000 euro per jaar. Als het salaris wat genoemd wordt waar is, zal Til er behoorlijk op vooruit gaan. Maar ik weet zeker dat dit niet het belangrijkste voor hem is."

Lees beneden verder

"Spartak heeft zeker een goede aankoop gedaan. Dat hij nog niet regelmatig tot de selectie van Oranje behoort, heeft voornamelijk te maken met de enorme concurrentie. Bondscoach Ronald Koeman heeft hem wel in het vizier. Voordat hij regelmatig uitgenodigd zal worden, zal hij zich nog verder moeten ontwikkelen. Til is de toekomst van het , hij heeft het zelf in de hand. Hij moet zich bij Spartak verder ontwikkelen", concludeert Advocaat. Kenneth Perez kan ook begrijpen dat Til voor een overstap naar Rusland heeft gekozen.

"Voor hem persoonlijk is het een mooie transfer. Hij gaat het tienvoudige verdienen, dat vind ik al een mooie bijkomstigheid. Ik volg het Russische voetbal niet, dus ik weet niet of het een aantrekkelijke competitie is. Promes heeft daar zijn carrière een kickstart gegeven. Of je dan zegt: verspeelt Til zijn kansen voor Oranje? Niet zo belangrijk, denk ik", zegt Perez bij Voetbalpraat van FOX Sports . Valentijn Driessen denkt dat Til weet dat hij voorlopig niet in aanmerking komt voor Oranje, wat heeft meegespeeld in zijn besluit.

"Hij heeft bewust de afweging gemaakt, met in zijn achterhoofd dat hij toch niet in beeld zou zijn voor het EK van 2020. Hij heeft er weleens bijgezeten, is afgevallen en heeft er daarna nooit meer bijgezeten", aldus de journalist van De Telegraaf , die complimenten in huis heeft voor . "Voor AZ is het een mooie deal, een zelfopgeleide speler. Die Max Huiberts kan wel verkopen, hoor. En kopen, trouwens."