Dick Advocaat grijpt mis: "Jammer dat hij niet voor ons heeft gekozen"

Aleksandr Kokorin werd de afgelopen weken genoemd als versterking voor Feyenoord, maar van een hereniging met Dick Advocaat zal het niet komen.

Kokorin, die Advocaat kent van hun gezamenlijke tijd bij de Russische nationale ploeg, heeft Zenit Sint-Petersburg verlaten voor PFC Sochi. De promovendus huurt Kokorin tot het einde va het seizoen van Zenit, waardoor verder moet kijken.

"Het is jammer dat Kokorin voor Sochi heeft gekozen en niet voor ons", wordt Advocaat geciteerd door Sport Express.

"Ik had graag met hem samengewerkt, maar ik begrijp hem ook wel. Sochi is een mooie stad, er is minder druk bij de club en die jongen blijft in een bekende omgeving."

"Ik kan hem alleen maar succes wensen, we hebben het wel over een van de beste spelers van Rusland. Hij heeft deze keuze gemaakt, dat recht heeft hij ook", sluit de oefenmeester af.

Kokorin speelde zijn laatste wedstrijd namens Zenit in oktober 2018, aangezien hij de afgelopen tijd samen met collega-international Pavel Mamaev in de gevangenis zat wegens een gewelddadig incident.

Lees beneden verder

De twee kwamen in september vorig jaar na het betalen van een borgsom weer vrij en Kokorin hoopt nu bij Sochi zijn loopbaan nieuw leven in te blazen.

Naast Kokorin werd ook Róbert Bozenik genoemd als mogelijke nieuwe spits voor Feyenoord, maar de Slowaak lijkt eveneens aan de neus van de Rotterdammers voorbij te gaan.

Het Hamburger Abendblatt meldde eerder op de dinsdag namelijk dat de twintigjarige aanvaller van MSK Zilina persoonlijk rond is met het Duitse Hamburger SV.