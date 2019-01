Dick Advocaat en FC Utrecht na dit seizoen uit elkaar

Dick Advocaat vertrekt na dit seizoen als hoofdtrainer van FC Utrecht, zo maakt de club uit de Domstad via zijn officiële kanalen bekend.

Er is in goed overleg besloten om het aflopende contract van de 71-jarige oefenmeester niet te verlengen, zo valt in het communiqué te lezen. Het betekent dat de Domstedelingen op zoek gaan naar een nieuwe hoofdtrainer.

"Ik heb met Frans van Seumeren en Jordy Zuidam een gesprek gehad. De club heeft aan mij gevraagd of ik nog door wil gaan als hoofdtrainer, maar ik heb aangegeven dat het voor FC Utrecht beter zou zijn als de club kiest voor een langetermijnstrategie", zegt Advocaat op de website van zijn werkgever. "Verder weet ik nog niet precies wat ik in de toekomst ga doen. Daar wil ik in april/mei, nadat ik de klus bij FC Utrecht heb geklaard, over na gaan denken."

"Ik zal mijn uiterste best doen om met FC Utrecht de play-offs voor Europees voetbal te halen, met als ultieme doel Europees voetbal. Tot nu toe heb ik het bijzonder naar mijn zin bij FC Utrecht en ik vind het een fantastische club", stelt de oefenmeester, die in september de opvolger werd van de ontslagen Jean-Paul de Jong. Onder het bewind van Advocaat vond Utrecht de weg omhoog, waardoor de Domstedelingen momenteel de vierde plaats in de Eredivisie bezetten.

Het betekent dat FC Utrecht in de komende periode op zoek gaat naar een nieuwe trainer voor de lange termijn, wat in eerste instantie ook de bedoeling was bij het aantreden van Advocaat. In een eerder stadium werd John van den Brom al gelinkt aan Utrecht. Mogelijk wacht voor Advocaat nog een buitenlands avontuur. Zeljko Petrovic, momenteel assistent van de Haagse oefenmeester, liet eerder bij Studio Voetbalweten dat er 'om de twee weken' wel een aanbod uit het buitenland voorbij komt.