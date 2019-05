Dick Advocaat doet oproep: "Ik moet de Playstation maar even laten staan"

boekte zaterdag een 0-2 overwinning tegen , waardoor een plek in de finale van de play-offs om Europees voetbal lonkt voor de Domstedelingen. Riechedly Bazoer beseft echter dat men moet oppassen voor onderschatting. "We weten heus wel dat het nog niet gespeeld is", zegt Bazoer in gesprek met De Telegraaf .

"Aan - en - (in de , red.) heb je kunnen zie hoe het voetbal in elkaar kan zitten. De return moeten we ingaan alsof we op nul beginnen", stelt de huurling, die geniet bij FC Utrecht. De middenvelder kende na zijn vertrek bij Ajax moeilijke periodes bij en , maar onder Dick Advocaat lijkt Bazoer zijn oude vorm te hervinden.



De voormalig Ajacied voelt zich momenteel 'lekker'. "Het team draait goed en dan is het leuk voetballen. Alles valt een beetje op zijn plek bij ons. Ook als we schorsingen en blessures hebben, kunnen we dat opvangen", zegt Bazoer, die erkent dat men veel wedstrijden moet spelen in een kort tijdsbestek. Dinsdag wacht de return tegen Heracles in De Galgenwaard.



"We moeten zo fit mogelijk zijn, want de wedstrijden volgen elkaar snel op", beseft Bazoer. "De trainer zei afgelopen week: 'Iedereen goed zijn rust pakken en een extra dutje doen. De kinderen even opzij zetten en focussen op deze wedstrijden.' Ik heb geen kinderen, dus ik moet de Playstation maar even laten staan", aldus de middenvelder.