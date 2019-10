Dick Advocaat bevestigt contact met Feyenoord: "Ik kan niet liegen"

Dick Advocaat is met Feyenoord in gesprek over een dienstverband als trainer.

Dat bevestigt de ervaren oefenmeester in het programma BSVC op NPO Radio 1. Advocaat is in Rotterdam topkandidaat om de opvolger van de maandag opgestapte Jaap Stam te worden. "Ik vind het heel moeilijk om te liegen, maar dat ze interesse hebben, dat is wel zo."

Advocaat werd overvallen door het belletje van het radioprogramma en wilde er niet te veel over zeggen. "Ik wist niet dat jullie het waren, anders had ik ook niet opgenomen. Of ik erover nadenk? Ja, zo kan je het uitleggen. Ik weet niet wanneer er meer bekend wordt. gaat een beslissing nemen over wat ze gaan doen en dan zullen ze het wel bekendmaken."

Advocaat zit sinds deze zomer zonder club. Als laatst was hij een seizoen in dienst van , waarmee hij de play-offs om Europees voetbal won. In 2016 vervulde hij bij Feyenoord een rol als klankbord annex adviseur van trainer Giovanni van Bronckhorst. Eerder was Advocaat werkzaam bij onder meer , Glasgow Rangers, Zenit St. Petersburg, , Sunderland, Sparta en . Ook was hij bondscoach van onder andere Nederland, België, Rusland, Zuid-Korea en Servië.

Stam gooide maandag de handdoek in de ring, nadat Feyenoord op zondag kansloos onderuit was gegaan op bezoek bij . "Ik heb er goed en lang over nagedacht. Mijn uiteindelijke conclusie is dat het beter voor de club, de spelers en mijzelf is als ik een stap opzij doe", reageerde Stam maandag op de website van Feyenoord

De Rotterdammers staan op dit moment twaalfde in de .