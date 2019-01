Díaz krijgt opmerkelijke clausule in contract bij Real Madrid

Brahim Díaz staat op het punt om van Manchester City naar Real Madrid te gaan, waar hij een opvallende clausule in zijn contract krijgt.

De 18-jarige aanvaller levert City minimaal vijftien miljoen euro op en die transfersom kan oplopen tot bijna 25 miljoen. City heeft bovendien met Real Madrid afgesproken dat de Engelsen 15 procent van de transfersom ontvangt als Díaz wordt doorverkocht. Maar die clausule geldt niet voor iedere club.



Manchester City krijgt namelijk liefst 40 procent (!) van de transfersom als Real Madrid de speler verkoopt aan Manchester United. Het talent kwam op 14-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van The Citizens terecht. Tot dat moment speelde hij voor Málaga. Vorig seizoen kwam Díaz nog tien keer in actie in het eerste elftal, waarvan vijfmaal in de Premier League, maar deze jaargang kwam hij niet verder dan drie duels in de League Cup.



City deed meerdere pogingen om de speler voor langere tijd aan zich te binden, maar de onderhandelingen leverden geen overeenkomst op. De transfersom die Real Madrid betaalt loopt op wanneer Díaz een bepaald aantal wedstrijden voor Los Blancos speelt en als hij in de Spaanse hoofdstad een nieuw contract krijgt.



Real heeft beloofd dat Díaz dit seizoen zeker een kans gaat krijgen in de hoofdmacht. Mogelijk kan hij komende woensdag zijn debuut al maken in het duel met Leganés, in de achtste finales van de Copa del Rey.