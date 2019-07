Diaby: "Ik kan alleen maar goede dingen over Tuchel zeggen"

De twintigjarige zegt dat de voormalige trainer van Borussia Dortmund wilde dat hij in Frankrijk zou blijven en beloofde hem meer speeltijd bij PSG.

's aankoop Moussa Diaby heeft Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel de complimenten gegeven voor zijn snelle ontwikkeling richting de Duitse topclub. De vleugelaanvaller kreeg beperkte speeltijd onder voormalig -trainer Unai Emery, maar beleefde vorig seizoen zijn doorbaak onder Tuchel bij de Franse club en scoorde twee keer in 24 -wedstrijden.

Diaby maakte deze zomer de overstap naar de om voor Bayer Leverkusen te gaan spelen, maar hij zegt dat hij zonder het vertrouwen van de voormalige trainer van de volgende stap in zijn carrière niet zo snel had kunnen zetten.

"Thomas Tuchel wilde dat ik bleef. Hij beloofde me dat ik me goed onder hem zou ontwikkelen en dat hij me voldoende speeltijd zou geven", vertelt Diaby in gesprek met Goal en SPOX . "Alles is op z'n plek gevallen, zelfs met veel andere jongere spelers. Het was niet genoeg voor iedereen om een vaste basisspeler te zijn, maar het was heel anders dan onder Unai Emery ervoor. Tuchel geloofde vanaf het begin in mij. Zonder hem zou ik Leverkusen en de Bundesliga nooit zo snel hebben gehaald."

En ondanks dat hij PSG verlaten heeft voor Duitsland, gelooft Diaby dat Tuchel de kwaliteiten heeft om PSG in de nabije toekomst succes te bezorgen. "Ik was en ben enthousiast over Tuchel. Hij is een erg aardige en vriendelijke, maar ook zeer ambitieuze coach. Hij geniet duidelijk van het werken met jonge spelers en het verbeteren van hen. Hij had elke dag contact met de jongens."

"Ik genoot van de manier waarop hij het team leidde. Hij legt veel nadruk op technische trainingen en heeft geweldige trainingsoefeningen en lesmethoden geïntroduceerd die voorheen niet bekend waren in Parijs. Dat gaf ons veel plezier en heeft de club naar mijn mening enorm geholpen. Hij wil nog steeds veel met PSG bereiken in alle competies, dat is zeker. Ik kan alleen maar goede dingen over hem zeggen."

Diaby zegt dat hij graag bij PSG had willen blijven, maar hij had het gevoel dat hij een leeftijd had bereikt waarop hij regelmatig moest spelen om zijn ontwikkeling voort te zetten. "Ik zou ook graag in Parijs zijn gebleven, maar dan zouden mijn kansen aanzienlijk verbeterd moeten zijn. Ik ben een jonge speler die dringend regelmatig moet spelen."

"Ik wil me zo snel mogelijk verbeteren. Daarom heb ik gekeken naar een andere club en ik wilde niet nogmaals op huurbasis vertrekken. Ik wilde naar een team gaan dat, net als PSG, veel aanvallend balbezit heeft, sterke spelers heeft en me de mogelijkheid geeft om snel een basisspeler te worden. Daar had ik waarschijnlijk in Parijs op moeten wachten, waarschijnlijk te lang. Leverkusen biedt me in dat opzicht geweldige kansen en bij een Duitse topclub die in de speelt."

De ploeg van trainer Peter Bosz betaalde vijftien miljoen euro voor de diensten van Diaby. De vleugelspeler is niet geïntimideerd door zo'n hoog prijskaartje. "Het transferbedrag maakt me trots, want het is ook voor Leverkusen een hele grote transfer. Ik hoop dat ik dit bedrag kan rechtvaardigen met goede prestaties, zodat de club en zijn fans op een dag trots op me kunnen zijn."

"Ik voel geen druk. Ook ben ik geen PSG-supertalent, maar een van de velen die in Parijs heeft getraind. Maar ik begrijp dat wanneer een speler van PSG naar Leverkusen gaat, dat iets speciaals is en een hype in de media kan veroorzaken. Simpelweg omdat je meestal alleen van Paris overstapt naar een nog grotere club gaat. Maar zoals ik al zei, ik ben een jonge speler. Ik ben overtuigd van dit pad en geloof dat Leverkusen de beste keuze voor mij was."