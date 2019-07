Di Marzio: stap naar Spaanse subtop lonkt voor Hirving Lozano

Hirving Lozano staat in de nadrukkelijke belangstelling van Valencia, zo weet de Italiaanse transferspecialist Gianluca Di Marzio te melden.

De aanvaller van wordt de laatste weken vooral in verband gebracht met , maar ook de Spaanse topclub ziet de komst van de Mexicaan zitten. zou al gesprekken hebben gevoerd met de entourage van Lozano.

Napoli is momenteel druk bezig om James Rodríguez naar Napels te halen. De middenvelder moet overkomen van , waar de Colombiaan overbodig is. Voorzitter Aurelio De Laurentiis bevestigde eerder interesse in zowel James als Lozano, maar gaf aan dat men niet beide spelers kon aantrekken. James geldt als eerste keus bij Napoli en bij een afgeketste deal zou Lozano in beeld komen.



James is al persoonlijk rond met Napoli, maar de clubs moeten er nog uitkomen. Real verlangt vijftig miljoen euro en dat is Napoli te gortig, waardoor men ook bekijkt of huren met een verplichte optie tot koop een mogelijkheid is. James lijkt volgens Italiaanse media op weg naar het Stadio San Paolo en dit biedt Valencia mogelijk een betere kans op het strikken van Lozano.



Di Marzio meldt dat de Spaanse club reeds contact heeft gehad met het kamp-Lozano. Valencia, dat vorig seizoen als vierde eindigde in LaLiga en zodoende gaat acteren in de , zou zaakwaarnemer Mino Raiola zelfs dertig procent van de transfersom hebben beloofd als Lozano in de toekomst weer wordt verkocht. De 23-jarige buitenspeler, sinds de zomer van 2017 actief voor PSV, ligt nog tot medio 2023 vast in Eindhoven.