Di Marzio: Juventus praat met Raiola over terugkeer van welwillende Pogba

Juventus onderzoekt de mogelijkheden om Paul Pogba terug te halen naar Turijn, zo claimt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio maandagavond.

De regerend kampioen van de voert oriënterende gesprekken met zaakwaarnemer Mino Raiola en Pogba ziet een overstap naar Turijn zelf ook wel zitten. , de huidige club van de Fransman, is op de hoogte van de belangstelling uit Turijn.

Er zijn nog geen officiële onderhandelingen tussen beide clubs; het gaat vooralsnog slechts om 'navraag'. Volgens Di Marzio is het mogelijk dat gaat proberen om een constructie op touw te zetten waarbij spelers van la Vecchia Signora de oversteek maken naar Manchester. Ruim een week geleden meldde de Daily Express al dat Juventus bereid is om Paulo Dybala en Alex Sandro in de deal te betrekken, om zo de vermeende vraagprijs van 140 miljoen euro omlaag te krijgen.



Juventus is niet de enige club met belangstelling voor de Fransman. Zondag schreef The Times dat overweegt om liefst drie topspelers voor niets naar Manchester United te laten gaan, als Pogba de omgekeerde weg bewandelt. Het gaat om Gareth Bale, Keylor Navas en James Rodríguez. Naar verluidt staat Pogba hoog op de verlanglijst van trainer Zinédine Zidane, die de selectie wil opknappen na een teleurstellend seizoen.



Pogba heeft een contract tot de zomer van 2021 op Old Trafford, met een optie voor nog een extra seizoen. Hij kende een wisselvallig seizoen 2018/19, waarin hij uiteindelijk goed was voor 47 officiële wedstrijden, 16 doelpunten en 11 assists. Momenteel bereidt Pogba zich met de nationale ploeg van Frankrijk voor op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije en Andorra op respectievelijk zaterdag 8 en dinsdag 11 juni.