Di Marzio: Juventus meldt zich met eerste bod bij Ajax voor De Ligt

Juventus heeft een openingsbod neergelegd bij Ajax voor Matthijs de Ligt.

De doorgaans betrouwbare transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia meldt in de nacht van woensdag op donderdag dat de Italiaanse grootmacht op dit moment bereid is om 55 miljoen euro plus 10 miljoen euro aan bonussen te betalen aan voor de negentienjarige centrumverdediger, die nog tot medio 2021 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.



Het lijkt op dit moment niet aannemelijk dat Ajax akkoord zal gaan met het bod van , aangezien de Amsterdamse club eerder al een veel hoger bod van Paris Saint-Germain op De Ligt had ontvangen. Di Marzio stipt echter aan dat de international van het reeds persoonlijk akkoord is met Juventus, hetgeen de onderhandelingspositie van Ajax wellicht zwakker maakt.



Di Marzio meldde vorige week al dat het kamp van De Ligt, onder aanvoering van zaakwaarnemer Mino Raiola, een akkoord had bereikt met Juventus. De stopper zou in Turijn inclusief bonussen op jaarbasis netto 12 miljoen euro kunnen gaan verdienen. Daarnaast zou het contract van De Ligt bij Juventus één cruciaal detail bevatten: een ontsnappingsclausule van 150 miljoen euro, die aan het einde van ieder seizoen kan oplopen. Raiola zelf zou ook een flinke commissie toucheren: elf miljoen euro bij een transfersom van tachtig miljoen euro. Bovendien zou de belangenbehartiger bij een volgende transfer van De Ligt nog eens kunnen rekenen op het dubbele bedrag aan commissie.



Juventus had zich allicht al rijk gerekend, maar zal nu nog een akkoord met Ajax moeten bereiken. De landskampioen van Nederland aast naar verluidt op een transfersom van 75 miljoen euro. In een eerder stadium haakten en al af in de strijd om de handtekening van De Ligt, omdat die clubs niet wilden voldoen aan de persoonlijke eisen van de verdediger.