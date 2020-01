Di Marzio: Juventus kan 40 miljoen vangen voor concurrent van De Ligt

Merih Demiral concurreerde in de eerste seizoenshelft met Matthijs de Ligt om een plek in het centrum van de defensie bij Juventus.

De 21-jarige Turkse verdediger had de laatste weken een basisplaats bij la Vecchia Signora en hield daarmee zijn Nederlandse collega op de reservebank. is dan ook niet direct van plan om afscheid te nemen van Demiral, ondanks dat er torenhoge aanbiedingen op hem zijn uitgebracht.

Omdat Demiral aanvankelijk niet al teveel speelminuten maakte, was het de bedoeling dat er in deze periode geëvalueerd zou gaan worden. Juventus is nu echter geenszins van plan om Demiral te laten vertrekken, ondanks dat de aanbiedingen binnenstromen. Transferexpert Gianluca Di Marzio, die werkzaam is voor Sky Italia, weet te melden dat en zich al concreet in Turijn gemeld hebben met een aanbod.

Leicester City heeft ruim dertig miljoen euro over voor Demiral, terwijl Borussia Dortmund zelfs een bod van veertig miljoen zou hebben uitgebracht. In eerste instantie is de clubleiding van Juventus niet van plan om de verdediger te laten gaan, al zullen er de komende tijd intern gesprekken over gevoerd worden met trainer Maurizio Sarri. Door zijn spel van de laatste weken is Demiral echter flink in de hiërarchie gestegen bij Juventus.

Door de blessure van Giorgio Chiellini bestond het centrum van de defensie bij Juventus in de eerste seizoenshelft lange tijd uit De Ligt en Leonardo Bonucci. In de laatste wedstrijden houdt de Turks international De Ligt echter op de reservebank en inmiddels heeft hij vijf optredens achter zijn naam staan.

Juventus nam Demiral afgelopen zomer voor een bedrag van achttien miljoen over van .