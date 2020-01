Di Marzio: Dusan Tadic in beeld bij Barcelona na gestopte onderhandelingen

Barcelona heeft de stekker uit de onderhandelingen met Valencia getrokken over een transfer van Rodrigo Moreno.

De 28-jarige aanvaller moest het spitsenprobleem bij de Catalaanse grootmacht gaan oplossen, maar volgens zowel Mundo Deportivo als Sport gaat een transfer er deze transferperiode hoe dan ook niet meer komen. Volgens de doorgaans betrouwbare transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia zal zich tot wenden voor Dusan Tadic als de komst van Moreno daadwerkelijk uitgesloten is.

Vrijwel alle Spaanse media waren het er deze maand over eens dat Rodrigo de gedroomde winteraanwinst voor Barcelona was. De Catalanen zijn na het geblesseerd wegvallen van Luis Suárez, die vanwege een zware knieblessure dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie komt, naarstig op zoek naar een nieuwe spits, maar de voorwaarden die verbindt aan de deal kunnen Barcelona niet bekoren.

Valencia wenst minstens zestig miljoen euro te ontvangen voor Rodrigo en dat is een bedrag wat Barcelona zich niet kan permitteren. De Catalaanse club heeft ook voorgesteld voor om Moussa Wagué en Abel Ruiz, twee voetballers die niet in de plannen van trainer Quique Setién voorkomen, als wisselgeld in de deal te betrekken. Daar ging Valencia niet mee akkoord en ook het huurvoorstel kon de goedkeuring van los Che niet wegdragen.

Barcelona wilde geen verplichte optie tot koop maar hooguit een ‘boeteclausule’ als men komende zomer niet tot koop zou overgaan.

De deal lijkt nu definitief geklapt en dus zoekt Barcelona met het einde van de transferperiode in zicht naar alternatieven. Het Franse Le 10 Sport bracht -sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang in verband met een transfer naar het Camp Nou, terwijl Sky Italia vrijwel direct nadat bekend werd dat Barcelona de stekker heeft getrokken uit de onderhandelingen met Valencia, de naam van Tadic opgooide.

De 31-jarige spits tekende afgelopen zomer nog een contract voor zeven seizoenen met Ajax, waarvan minimaal vier jaar als voetballer.