Di Marzio: Balotelli negeert Flamengo en keert terug in de Serie A

Mario Balotelli staat op het punt zich te verbinden aan Brescia, zo melden diverse Italiaanse media.

Onder anderen transfermarktexpert Gianluca Di Marzio geeft aan dat de spits een aanbieding van naast zich heeft neergelegd en dat de aanvaller gaat tekenen bij Brescia, waar een driejarig contract voor Balotelli klaarligt.

Balotelli is transfervrij sinds zijn vertrek bij . Flamengo bood de 36-voudig Italiaans international ongeveer drie miljoen euro per jaar aan, met daarbij ook nog enkele bonussen en wat tekengeld.

Flamengo lijkt nu echter achter het net te vissen, daar Brescia met een verbeterde aanbieding beet zou hebben.

De spits kan bij de Italiaanse promovendus ook drie miljoen euro per seizoen verdienen, maar dit is wel afhankelijk van de prestaties van Balotelli in de .

De Italiaan kan standaard een miljoen euro per jaar opstrijken, maar als hij vaak het net weet te vinden, kan dit bedrag flink oplopen. Balotelli werd eerder deze zomer ook gelinkt aan onder meer .