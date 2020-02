Di María wijst verongelijkte Mbappé terecht na confrontatie met Tuchel

Kylian Mbappé baalde zichtbaar toen hij zaterdagavond na 68 minuten spelen gewisseld werd tijdens het duel tussen Paris Saint-Germain en Montpellier.

De Frans international kreeg het langs de lijn aan de stok met trainer Thomas Tuchel en ging vervolgens boos op de bank zitten. Ángel Di María begrijpt de frustratie van zijn ploeggenoot, maar vindt dat de talentvolle aanvaller moet begrijpen dat hij niet de enige speler in de -selectie is die wil spelen.

PSG stond al op een 5-0 voorsprong toen Tuchel besloot om Mbappé te wisselen. De 21-jarige aanvaller ging aan de zijlijn de confrontatie met zijn trainer aan, wat leidde tot een verhitte discussie. Di María kwam wel de volle negentig minuten in actie. De Argentijn snapt dat Mbappé graag wil spelen, maar plaatst een kanttekening en wijst naar de andere spelers op de bank.

"Het is heel moeilijk, want iedereen wil spelen en niemand wil gewisseld worden. Zo werkt het nou eenmaal", aldus de voormalig buitenspeler van tegenover Canal+. "Kylian wil scoren, maar de trainer besloot dat hij naar de kant moest komen. Maar er zijn ook jongens die op de bank zitten en graag de mogelijkheid krijgen om te spelen. Dat moet hij leren begrijpen."



Ook Tuchel liet zich direct na de overwinning op al uit over de reactie van Mbappé. "Hij houdt er niet van om gewisseld te worden, maar niemand vindt dat leuk", aldus de trainer. "Dit ziet er niet goed uit, maar we zijn niet de enige club die hiermee moeten omgaan."

"Het is niet goed, omdat het commotie veroorzaakt die de sfeer binnen het team niet ten goede komt."