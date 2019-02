Di María: "Ik had alleen problemen met Van Gaal"

Ángel Di María heeft zich uitgesproken over de vijandige ontvangst die hij deze week kreeg van de fans van Manchester United.

Di María speelde dinsdag met Paris Saint-Germain op Old Trafford en daar kreeg hij niet bepaald een warm welkom van het thuispubliek. De Argentijn leverde tegen United twee assists af en PSG won met 0-2. De Engelse club hangt een straf boven het hoofd, omdat sommige fans bierflesjes naar Di María gooiden.



"Mijn ontvangst was vanaf de eerste minuut lastig, al wist ik dat vooraf eigenlijk al. Maar ik heb het al eerder gezegd en ik herhaal het nog maar eens; ik heb nooit iets negatiefs gezegd over de club of de mensen binnen de club", reageert Di María in gesprek met Cadena Cope Radio. "Zulke dingen gebeuren en sommige mensen vatten dat negatief op. Maar ik had hier alleen problemen met de coach."



Ángel Di María verruilde Real Madrid in de zomer van 2014 voor Manchester United, waar Louis van Gaal toen net manager was. Door de transfersom van 75 miljoen euro was de nieuweling op dat moment de duurste aankoop in de Britse voetbalgeschiedenis. Onder Van Gaal kwam Di María echter niet veel aan spelen toe en al na een jaar vertrok hij naar PSG.



In de Franse hoofdstad is de jarige vleugelaanvaller (31) wel een vaste waarde. "Hij was een beetje nerveus en in de eerste helft had hij iets rustiger moeten zijn. Maar uiteindelijk heeft hij het goed gedaan", reageerde coach Thomas Tuchel over zijn pupil. De return tussen PSG en Manchester United is op woensdag 6 maart.