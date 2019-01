Di Francesco stapt niet op na vernedering: "Geen denken aan"

Eusebio Di Francesco weigert op te stappen als trainer van AS Roma na de pijnlijke uitschakeling in de Coppa Italia.

Zijn ploeg ging woensdagavond met liefst 7-1 onderuit en na afloop van het duel zei de trainer dat hij niet denkt aan een vertrek. Op de persconferentie gaf hij aan dat hij geen beslissing wil nemen op basis van emotie. "Alles wat ik nu zeg is te veel", aldus de coach.

De nederlaag in het Italiaanse bekertoernooi volgde enkele dagen nadat Roma in de Serie A een 3-0 voorsprong uit handen gaf tegen Atalanta (3-3). "Tactiek is nutteloos zonder de juiste mentaliteit", begon Di Francesco zijn relaas. Roma stond al met 4-1 achter nadat Edin Dzeko met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd. Hij zou de scheidsrechter bespuugd hebben. "We mogen niet op deze manier vernederd worden en ons op deze manier gedragen. Het was een dramatisch optreden van iedereen."



Di Francesco wil de nederlaag eerst laten bezinken voordat hij conclusies trekt. "Ik wil met een frisse blik evalueren, niet in het heetst van de strijd. Mijn gemoedstoestand is op dit moment namelijk niet al te goed. Ik ga deze situatie overdenken en dat zal de club ook doen", aldus de coach, die niet aan een vertrekt denkt. "Geen denken aan. Ik kan uitsluiten dat ik zal opstappen. Dat idee heeft geen moment door mijn hoofd gespookt."