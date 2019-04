"Deze Bergwijn heeft nog niets in het buitenland te zoeken"

Steven Bergwijn wordt al tijden gelinkt aan de grootste clubs in Europa, maar Wim Kieft denkt niet dat de aanvaller van PSV al klaar is voor de stap.

De oud-international vindt dat het hoog tijd is voor de Oranje-international om de lat hoger te leggen, omdat hij anders op hetzelfde niveau blijft steken en niet bepalend genoeg zal zijn voor zijn club. Volgens Kieft kan de 21-jarige Bergwijn onmogelijk tevreden zijn over zijn huidige seizoen en zou hij er goed aan doen komende zomer niet te kiezen voor een vertrek, maar nog een jaar in Eindhoven te blijven.

Kieft vindt dat Bergwijn over voldoende snelheid en kwaliteiten beschikt om af en toe op topniveau te spelen. “Toch geeft hij mij nog steeds niet het gevoel of garantie dat hij kan doorgroeien naar het niveau Memphis Depay bij Oranje”, schrijft de kritische Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Wat aan het spel van Bergwijn ontbreekt is flair. Je mag hem niet vergelijken met Depay, maar meer bravoure in zijn acties kan geen kwaad. Het is zo bleu allemaal.”

Volgens Kieft is het voor Bergwijn van groot belang dat hij snel doorgroeit en bepalender gaat worden voor zijn werkgever. “Deze Bergwijn heeft nog niets in het buitenland te zoeken. Zijn huidige prestaties bij accepteren ze in de grote competities niet van een dure aankoop”, stelt Kieft. “Bij Depay heeft iedereen kunnen zien dat in het buitenland heel andere wetten gelden. Voor de ontwikkeling van Bergwijn is het daarom veel beter om nog een seizoen bij PSV te blijven“, aldus Kieft over Bergwijn, dit -seizoen goed voor twaalf doelpunten en twaalf assists. De PSV-aanvaller creëerde 58 kansen, meer dan welke speler dan ook in de competitie.

De vergelijking met Depay wordt gemaakt. De aanvaller van was de Eredivisie ontgroeid, maar wist het niet te maken bij . “De huidige Bergwijn is nog lang niet zover als Depay toentertijd. Zoals vorige week tegen moet die grote kans van hem bij 1-1 honderd procent een doelpunt zijn. Zolang Bergwijn die garantie niet geeft, kan hij zomaar ondersneeuwen bij een buitenlandse club waar de concurrentie moordend is”, aldus Kieft. “Een jaar extra Eredivisie betekent een jaar lang elke week spelen, nationaal en internationaal en extra ervaring opdoen. Op die manier kan hij zich wel de brutaliteit, het vertrouwen en de overtuiging eigen maken om te slagen in grote competities.”