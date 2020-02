Deyverson zorgt na rustsignaal voor commotie bij Ajax-uitvak

Deyverson heeft zich donderdagavond niet populair gemaakt bij de aanhangers van Ajax.

De aanvaller van kwam tot scoren tijdens zijn debuut in de en zocht na de eerste helft de supporters van op.

Volgens De Telegraaf zorgde hij daarmee voor 'de nodige commotie' bij het uitvak. Deyverson zou eerst de fans hebben aangesproken en daarna de spelers van Ajax.

De 28-jarige spits opende de score in minuut 38, na een vloeiend uitgespeelde vrije trap. Hij werd bij het vieren van het doelpunt geraakt door een aansteker vanaf de tribunes en ging twee seconden later vrij theatraal naar de grond, hevig gebarend dat hij last had van zijn ribbenkast.

Een minuut later stond hij weer lachend op beide benen. Bij Ajax leefde al de nodige frustratie over het ontregelende spel van de spelers van Getafe, die vaak naar het gras gingen.

"Een prima vrije trap, ze maken hem mooi af, maar als je dan ziet hoe die jongen reageert op een aansteker in zijn zij: het is ongelooflijk", foetert Theo Janssen in de pauze bij RTL 7.

"Daar moet de UEFA iets aan doen. Het kan toch niet dat een speler zich zo aanstelt?" Jan Boskamp noemt het 'belachelijk'. "Je moet geen aansteker gooien, maar deze jongen wil de tegenstander gewoon naaien. Het is gewoon een matennaaier."

Kenneth Perez hecht bij FOX Sports weinig waarde aan het gedrag van Deyverson na zijn doelpunt. "Ik vind dit eerlijk gezegd niet zo belangrijk. Ik vind het veel belangrijker dat je de bal twee of drie keer naar de goede kleur geeft", zegt hij.

Net als analisten Kees Kwakman en Marco van Basten is hij bijzonder kritisch op het spel van Ajax; de Amsterdammers lanceerden in de eerste helft geen enkel schot, laat staan een schot op doel.